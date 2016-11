AXN 20:15 bis 21:00 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando In der Schusslinie CDN 2008 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Als Jackson, ein Ex-Junkie, seinen ehemaligen Dealer aufsucht, gerät er bei einer Razzia der SRU ins Kreuzfeuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erik Knudsen (Jackson Barcliffe) Ben Bass (Harlan Geddes) Alex Poch-Goldin (Sean Keenan) Matthew Bennett (Naismith) Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Originaltitel: Flashpoint Regie: David Frazee Altersempfehlung: ab 16