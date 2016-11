AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Der Banker GB 2009 16:9 Merken Großbritannien steht am Rande des Bankrotts: Die Regierung ist außerstande, die Zinsen der Staatsverschuldung zu zahlen. Der MI5 soll deshalb Betrüger aufspüren, die in großem Maßstab Steuergelder unterschlagen. Eine gute Quelle hierfür ist die Offshore-Bank DeWits. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hermione Norris (Ros Myers) Richard Armitage (Lucas North) Nicola Walker (Ruth Evershed) Genevieve O'Reilly (Sarah Caulfield) Ewen Bremner (Ryan Baisley) Issy Van Randwyck (Tina Baisley) Georgia Hall (Leah Baisley) Originaltitel: Spooks Regie: Edward Hall Drehbuch: Dennis Kelly Kamera: Damian Bromley Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16