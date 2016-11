AXN 06:00 bis 06:50 Actionserie Sea Patrol Am seidenen Faden AUS 2011 16:9 Merken Die Hammersley rettet die Meeresforscher Tracey McQueen und ihren Mann Jack aus deren havarierten Forschungs-Tauchboot. Im Gegensatz zu Tracey will Jack das U-Boot aber nicht aufgeben sondern mit Hilfe von 2 Dads, dem Elektronikexperten, reparieren. Doch als 2 Dads an Bord des Tauchboots geht, sackt es plötzlich ab und sinkt in die Tiefe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kristian Schmid (Robert J Dixon) Dominic Deutscher (Ryan White) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Jeff Bennett Drehbuch: Philip Dalkin Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Chad Gock, Les Gock, Edward Said, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

