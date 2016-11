History 15:10 bis 16:00 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Bewährungsprobe USA, CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Mark, der Boss von Polar Industries, mischt die Konkurrenz auf, als er den neuen Mitstreiter Mike für den Kampf auf den Winterstraßen einsetzt. Als er den Neuling mit dem unberechenbaren Art zu einem Team zusammenstellt, wird die Fahrt etwas holprig. Der Platzhirsch Todd und sein Rivale Darrell befahren eine erst kürzlich eröffnete Trasse. Als Todd mitten im Nirgendwo liegenbleibt, könnte es sein, dass ihm die Zeit davonläuft. Alex verfährt sich und muss sich auf seine Instinkte verlassen, und die junge Unternehmerin Lisa erlebt den Albtraum aller Ice Road Trucker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Narrator) Art Burke (Himself - Ice Road Trucker) Alex Debogorski (Himself - Ice Road Trucker) Todd Dewey (Himself - Ice Road Trucker) Lisa Kelly (Herself - Ice Road Trucker) Mark Kohaykewych (Himself - Owner: Polar Industries) Mike Simmons (Himself - Ice Road Trucker) Originaltitel: Ice Road Truckers Musik: Igor Correia, Mark Domitric, Kevin Krouglow, Ryan McLarnon, Robert Melamed, Jeff Milutinovic, David Altersempfehlung: ab 12