History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Kreaturen der Tiefsee USA 2015 Stereo 16:9 Merken Auf der internationalen Raumstation entdeckten russische Kosmonauten im August 2014, dass lebender Plankton Teile der Fenster bedeckte. Wenn Meereslebewesen im All überleben können, könnte das bedeuten, dass auch außerirdische Lebensformen unsere Meere besiedeln. Seit jeher gibt es Berichte über merkwürdige Kreaturen, die sich im Wasser verstecken. Während viele Erzählungen über Seeungeheuer rein mythologisch sind, leben in den Ozeanen schätzungsweise bis zur einer Million Spezies, von denen zwei Drittel noch unbekannt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Clotworthy (Narrator) Spencer Stander (Paranormal Expert) Dominic Steavu (Himself - Assistant Professor of Religious Studies UCSB (as) Originaltitel: Ancient Aliens Drehbuch: Kaylan Eggert Musik: Alex Khaskin

