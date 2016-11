History 00:00 bis 00:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Fass ohne Boden USA 2014 Stereo 16:9 Merken Danny will ein altes Projekt wieder aufnehmen: einen Ford Bronco von 1969, in den er schon jede Menge Geld und Arbeit gesteckt hat. Um damit noch Gewinn zu machen, muss er schnell verkauft werden. Ein Kunde bringt eine Harley Davidson von 1950 in das Geschäft. Es wird sich zeigen, ob ihm Ryans Ergänzungen gefallen. Danny bekommt die Chance, eine Runde in einer 1966er Corvette Sting Ray zu fahren. Außerdem findet er einen zweitürigen Ford von 1950. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12