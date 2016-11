History 18:05 bis 18:55 Dokumentation Geheimakte Amerika Strafanstalten USA 2014 Stereo 16:9 Merken Von absurden Strafmaßen über unschuldig Verurteilte bis hin zu einem unterirdischen "Geheimgefängnis" in Los Angeles - der US-amerikanische Strafvollzug wirft viele Fragen auf. Was genau geht hinter den meterhohen Mauern der Gefängnisse tatsächlich vor sich? Und warum werden in den Vereinigten Staaten so viele Menschen wie in keinem anderen Land inhaftiert? Ehemalige Gefängniswärter und Häftlinge sowie Experten geben Einblicke in ein komplexes Hochsicherheitssystem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Book of Secrets Altersempfehlung: ab 12