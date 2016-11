ARTE 23:00 bis 00:35 Drama Mit den Augen eines Diebes PLE, F, AL 2014 2016-12-06 01:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Von einem Hügel aus beobachtet der 27-jährige Palästinenser Tarek einen israelischen Kontrollposten an der Straße zwischen Ramallah und Nablus, bekannt als das Tal der Diebe. Dann hebt er sein altes Gewehr und beginnt zu schießen. Im entstandenen Chaos mit vielen Toten kann Tarek unerkannt entkommen. Doch einige Zeit später gerät er in eine Straßenkontrolle. Während sein Ausweis überprüft wird, kommt es zu einer Explosion. Tarek will davonlaufen, wird aber von einem Soldaten angeschossen und schwer verletzt. In dem durch eine zweite Explosion entstehenden Durcheinander gelingt ihm dennoch die Flucht in ein katholisches Nonnenkloster, in dem seine Wunden versorgt werden. Danach macht er sich auf den Weg in seine Heimatstadt Sabastia, gerät aber erneut in eine Straßenkontrolle. Die Soldaten entdecken Blut an ihm und kurzerhand wird Tarek festgenommen. Zehn Jahre später wird er aus dem Gefängnis entlassen. In einem vollkommen veränderten Palästina macht er sich auf die Suche nach seiner Tochter - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khaled Abol Naga (Tarek Khedr) Souad Massi (Lila) Suhail Haddad (Adel) Nisreen Faour (Duniya) Malak Ermileh (Malak) Areen Omari (Salwa) Maisa Abdel Hadi (Houda) Originaltitel: Eyes of a Thief Regie: Najwa Najjar Drehbuch: Najwa Najjar Kamera: Tobias Datum Musik: Tamer Karawan

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 377 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 177 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 107 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:10 bis 03:25

Seit 67 Min.