Tragikomödie Die Ohrfeige F, I 1974

Mit 50 Jahren hat Jean, Geografielehrer am Gymnasium, nichts von seinem jähzornigen Charakter verloren. Und das Glück steht nicht gerade auf seiner Seite: Seine Freundin Madeleine verlässt ihn, und infolge einer Rangelei mit zwei Polizisten, die einen Studenten angreifen, wird er in die Provinz versetzt. Hinzu kommt, dass sich seine temperamentvolle 18-jährige Tochter Isabelle lieber mit ihrem Freund Marc trifft als für das bevorstehende Medizinexamen zu lernen. Eine schallende Ohrfeige beschleunigt den Bruch zwischen Vater und Tochter. Kurzentschlossen haut Isabelle nach England ab zusammen mit Rémi, dem Bruder ihrer Freundin Christine. Das Ziel ist ein weitläufiges Herrenhaus, in dem sich ihre Mutter und deren britischer Freund Robert aufhalten. Kurzerhand beschließt Isabelle, mit ihrer Mutter nach Australien auszuwandern. Doch plötzlich stehen ihr Vater und Marc vor der Tür. Eine Verfolgungsjagd zwischen Isabelle, die an ihrem Stolz festhält, und Jean, der seinen unglücklichen Handgriff bereut, beginnt ...

Schauspieler: Lino Ventura (Jean) Annie Girardot (Helene) Isabelle Adjani (Isabelle) Francis Perrin (Marc) Jacques Spiesser (Remy) Michel Aumont (Charvin) Nathalie Baye (Christine) Originaltitel: La gifle Regie: Claude Pinoteau Drehbuch: Jean-Loup Dabadie, Claude Pinoteau Kamera: Jean Collomb Musik: Georges Delerue