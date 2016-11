National Geographic Wildlife 00:15 bis 01:00 Dokumentation Rivalen: Löwen vs. Büffel SA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit Büffeln kann kein anderer Pflanzenfresser der afrikanischen Savanne konkurrieren. Ihre brachiale Kraft bildet eine Macht für sich, die sich über die Jahrtausende der Evolution im blutigen Streit mit dem Löwen entwickelt hat. Die Raubkatzen belegen die Herden vor allem während der Zeit der Fortpflanzung unentwegt mit tödlichen Angriffen. Doch wenn die Trockenzeit das Grasland heimsucht und die Büffel außerhalb der Reichweite der Löwen ziehen, beginnt auf beiden Seiten das große Hungern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blood Rivals: Lion vs. Buffalo