National Geographic Wildlife 12:00 bis 12:50 Dokumentation Hunde im Einsatz Grenzhunde USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Als Grenzschutzbehörde ist die "United States Customs and Border Protection" dafür zuständig, Drogen- und Menschenschmuggel zu unterbinden. Für diese Aufgaben sind Spürhunde unverzichtbar. Trainiert werden die Tiere im "Canine Center" in El Paso, Texas. "Hunde im Einsatz" war bei der Ausbildung einiger junger Grenzhunde dabei. Innerhalb von sieben Wochen müsse die Tiere lernen, aus landenden Helikoptern zu springen, Angreifer zu überwältigen und Dutzende Kommandos fehlerfrei auseinanderzuhalten... Originaltitel: Blue-Collar Dogs