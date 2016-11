Disney XD 06:00 bis 06:20 Trickserie Sie nannten ihn Wander Das Date / Freunde in der Not USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Lord Hater sitzt traurig in einem Restaurant, weil er von seinem Blind Date versetzt wurde. Wander überredet daraufhin Sylvia als Ersatzdate einzuspringen. (b) Lord Hater und Wander werden gemeinsam in die Gefängnisdimension katapultiert. Um zu überleben, müssen die Erzfeinde nun lernen, zusammenzuarbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Dave Thomas

