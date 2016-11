TNT Comedy 12:00 bis 12:25 Comedyserie Seinfeld Die Bestie USA 1991 16:9 Merken Jerry ist auf dem Rückflug nach New York, als sich das Wohlbefinden seines Sitznachbarn plötzlich zunehmend verschlechtert. Da er nach der Landung sofort ins Krankenhaus gebracht werden soll, bittet er Jerry, vorübergehend auf seinen Hund aufzupassen. Jerry willigt ein, nicht ahnend, dass der Hund ihn in den Wahnsinn treiben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry) Julia Louis-Dreyfus (Elaine) Michael Richards (Kramer) Jason Alexander (George Costanza) Joseph Maher (Gavin) Marvin Wright-Bey (Attendant #1) Kelly Wellman (Attendant #2) Originaltitel: Seinfeld Regie: Tom Cherones Drehbuch: Larry David Kamera: Robert Berry, Charles W. Short, Wayne Kennan Musik: Jonathan Wolff