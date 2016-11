Universal Channel 05:55 bis 06:40 Mysteryserie Medium - Nichts bleibt verborgen Ein traumhafter Tod USA 2010 Stereo 16:9 Merken Die erfolgreiche Juristin und Mutter von drei Kindern, Allison Dubois, hat eigentlich gar keine Zeit für das, was ihr bevor steht: Sie möchte ihre Fähigkeit, Kontakt mit Toten aufzunehmen und sowohl in die Zukunft als auch die Vergangenheit blicken zu können, darauf verwenden, scheinbar unlösbare Fälle doch noch aufzuklären. Der Staatsanwalt nimmt sich ihrer an und fortan hat sie neben ihrer Aushilfstätigkeit für die Staatsanwaltschaft ein gänzlich neues Betätigungsfeld, dass viele Verwirrungen und Unwägbarkeiten mit sich bringt. Dazu kommt, dass sich viele, auch ihre Familie, damit schwer tun, sie mit ihrer Gabe ernst zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Patricia Arquette (Allison Dubois) Miguel Sandoval (D.A. Manuel Devalos) Sofia Vassilieva (Ariel Dubois) Maria Lark (Bridgette Dubois) Jake Weber (Joe Dubois) David Cubitt (Detective Lee Scanlon) Miranda Carabello (Marie Dubois) Originaltitel: Medium Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Robert Doherty, Glenn Gordon Caron, Craig Sweeny, Shaun Kasser, Samir Mehta Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16

