National Geographic 00:15 bis 01:05 Dokusoap Flughafen New York - Kampf den Schmugglern Stets wachsam USA 2012 2016-11-29 05:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Der JFK International Airport ist der größte Verkehrsflughafen im Großraum New York City. Die us-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbeamten sorgen, zusammen mit den Mitarbeiten der "Homeland Security", für die Sicherheit an diesem viel genutzten Eingangstor in die Vereinigten Staaten. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie eine Familie abfangen müssen, die versucht, Heroin in ihrem Gepäck ins Land zu schmuggeln, oder ob es darum geht, den Grund für einen Strahlenalarm zu ermitteln. Was auch immer sich ihnen präsentiert: Diese Beamten nehmen jede Herausforderung an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: To Catch a Smuggler: JFK Airport Musik: Timo Elliston, Brian Jones