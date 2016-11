National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Tödlicher Zwischenstopp CDN 2015 2016-12-24 21:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 10. Oktober 2006 setzt die British Aerospace-Maschine des Atlantic Airways-Fluges 670 zu einem Routinestopp auf der norwegischen Insel Stord an. Doch die Störklappen, die auf der Oberseite der Tragflächen dazu dienen, nach der Landung eine schnellere Bremsung zu ermöglichen, versagen ihren Dienst. Das Flugzeug stürzt eine steile Böschung hinunter und fängt Feuer. Vier der 16 Menschen an Bord kommen ums Leben. Später entdecken die Ermittler auf dem Rollfeld eine mysteriöse Substanz, die möglicherweise entscheidende Hinweise auf die Ursache des Unglücks liefert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation