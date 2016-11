National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Zukunftsängste CDN 2014 2016-11-30 08:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Staffel neigt sich dem Ende zu, und Adam muss eine folgenschwere Entscheidung treffen, die sein Leben in eine völlig neue Richtig lenken könnte. Jamie befindet sich derweil in höchster Gefahr, denn ausgerechnet jetzt steckt er mitten in der technisch aufwendigsten Rettungsaktion des Jahres. Außerdem muss er bereits für die Zukunft planen, denn die nächste Saison kommt bestimmt. Dabei geht er ein enormes Wagnis ein. Seine Aktivitäten in British Columbia und Alberta stehen auf dem Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Musik: Christopher Nickel