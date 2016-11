National Geographic 18:15 bis 19:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Versteckte Gefahr CDN 2006 2016-12-27 22:40 Dolby 16:9 HDTV Merken Am 3. März 1991 stürzte nahe Colorado Springs eine Boeing 737-200 der United Airlines ab. Kurz vor der Landung war die Maschine urplötzlich außer Kontrolle geraten. Alle 25 Insassen kamen ums Leben. Bis heute ist die Absturzursache nicht vollständig geklärt. Am 7. September 1994 dann der nächste Schock: Erneut stürzte eine Boeing 737 der United Airlines aus scheinbar unerklärlichen Gründen ab, diesmal in der Nähe von Pittsburgh. 132 Menschen starben. Gibt es einen Zusammenhang? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Henry Alessandroni (Captain Green) Philippa Domville (First Officer Eidson) Adrian Green (ATC Rayfield) Gerry Mendicino (Captain Germano) Daveed Louza (First Officer Emmett) Simon Richards (Captain Bishop) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: John Larose Drehbuch: Mike Sheehan Musik: Anthony Rozankovic