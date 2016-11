National Geographic 12:15 bis 13:05 Dokumentation High Tech Inside Space Shuttle GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken In wohl keinem Fahrzeug des 20. Jahrhunderts steckt eine derartige Menge an technischem Know-how wie im Space Shuttle der NASA. Für "High Tech Inside" geht Moderator Richard Hammond der Frage nach, welche vorangegangenen Erfindungen den Bau der Raumfähre, die von 1981 bis 2011 im Einsatz war, überhaupt erst möglich machten. Dazu zählen neben Eisenbahngleisen und einem Anti-Sonar-System aus dem Zweiten Weltkrieg auch eine Kirchenorgel, die Iris einer Fotokamera und nicht zuletzt eine Kanonenkugel. Als nächstes widmet sich Richard der Frage, wie das Haupttriebwerk funktionierte, die das Shuttle in den Orbit 650 Kilometer über der Erdoberfläche katapultierte. Da der Treibstoff beim Verbrennen eine Temperatur von 3.300 Grad Celsius erreichte, musste das Triebwerk ständig mit flüssigem Wasserstoff gekühlt werden - ein Prinzip, das Richard eindrucksvoll abwandelt, um in einem aus Eiscreme hergestellten Topf Wasser zum Kochen zu bringen! In weiteren Experimenten zeigt er u.a., warum Aluminium den Shuttleantrieb noch effektiver machte und was die Form einer Kanonenkugel mit den aerodynamischen Eigenschaften der Raumfähre zu tun hatte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond Originaltitel: Engineering Connections