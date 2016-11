National Geographic 05:40 bis 06:30 Dokumentation I Wouldn't Go In There Gruselkrankenhaus SIN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Von der Clark Air Base, einem ehemaligen Stützpunkt der Amerikaner auf den Philippinen, werden verstörende Gruselstorys berichtet. Angeblich soll es in dem Krankenhaus auf dem Gelände spuken - ein Fall für RJ, der sich gewohnt unerschrocken in die Ermittlungen stürzt. Lange dauert es nicht, bis dem Blogger und Hobbyentdecker offensichtliche Widersprüche in den Erzählungen der Einheimischen auffallen. Seine Detektivarbeit führt ihn schließlich auf eine heiße Spur - und zu einer schockierenden Wahrheit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Wouldn't Go in There

