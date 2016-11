Syfy 03:15 bis 04:00 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Funke des Lebens USA 1995 Stereo 16:9 Merken Kai Winn und Vedek Bareil sind auf dem Weg nach Deep Space Nine. Durch eine Explosion an Bord des Shuttles wird Bareil lebensgefährlich verletzt. Kai Winn verlangt, dass er unter allen Umständen am Leben erhalten wird. Wichtige Verhandlungen mit den Cardassianern stehen auf dem Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Reza S. Badiyi Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6

