Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Die Rückkehr (1) CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Ein Antiker-Schiff kehrt mithilfe der Daedalus nach Atlantis zurück. Die Besatzung dankt dort der Stargate-Crew, dass sie sich in ihrer Abwesenheit um Atlantis gekümmert hat. Nun sollen aber alle Menschen den Planeten verlassen, bis auf Woolsay, der als Botschafter zurückbleibt. Wieder auf der Erde angekommen, haben Teyla, Sheppard und Co. große Probleme, sich zu integrieren... Schauspieler: Joe Flanigan (Lieutenant Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Beau Bridges (Major General Hank Landry) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Brad Turner Drehbuch: Martin Gero Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12