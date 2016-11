Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Herz aus Stein USA 1995 Stereo 16:9 Merken Kira und Odo werden auf einem Erkundungsflug von einem fremden Schiff angegriffen. Als dieses auf einen Planeten stürzt, machen sich Odo und Kira auf die Suche nach dem Piloten. In einer Höhle wird Kira von einem seltsamen Kristallwesen befallen, das ihren ganzen Körper zu umschließen und sie zu zerquetschen droht. Odo versucht verzweifelt, ihr zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Aron Eisenberg (Nog) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Alexander Singer Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6