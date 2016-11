Syfy 15:10 bis 15:55 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Die Verbindung USA 2005 Stereo 16:9 Merken Die Enterprise befindet sich auf dem Weg ins Berengarius-System, als sie auf ein Raumschiff der Orion treffen. In der Hoffnung Frieden mit dem Volk der Orion zu schließen, bittet Archer (Scott Bakula) deren Captain, Harrad-Sar (William Lucking), an Bord der Enterprise. Zum Dank für die erfolgreichen Verhandlungen, erhält Archer von Harrad-Sar drei orionische Sklavinnen. Doch die erweisen sich als äußerst anhänglich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Derek Magyar (Kelby) Bill Lucking (Harrad-Sar) Crystal Allen (D'Nesh) Cyia Batten (Navaar) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Manny Coto Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6