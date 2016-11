Kinowelt 02:50 bis 04:35 Drama Arbitrage USA, PL 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Golden Globe Robert Miller scheint alles im Leben erreicht zu haben. Er ist erfolgreicher Hedgefonds-Manager und mit einer großartigen Familie gesegnet. Seine Frau Ellen steht ihm immer zur Seite, Tochter Brooke ist in Daddys Fußstapfen getreten und auf dem besten Weg, Karriere in seiner Firma zu machen. Doch ein Blick hinter die Kulissen zeigt ein ganz anderes Bild: Miller versucht verzweifelt, sein Unternehmen an eine große Bank zu verkaufen, bevor die Betrügereien ans Tageslicht kommen, mit denen er jahrelang seine Geschäfte gedeckt hat. Und auch privat führt Robert ein Doppelleben - hat er doch neben seiner Ehe eine Affäre mit der Kunsthändlerin Julie. Gerade als er dabei ist, sein Imperium zu verkaufen, begeht er einen folgenschweren Fehler, der ihn ins Visier von Detective Bryer geraten lässt. "Richard Gere mit der besten Vorstellung seiner Karriere." (Quelle: New Yorker) "Gere auf der Höhe seines Könnens." (Quelle: Rolling Stone) "Richard Gere sollte öfter den Bösen spielen." (Quelle: Los Angeles Times) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Robert Miller) Susan Sarandon (Ellen Miller) Tim Roth (Det. Michael Bryer) Brit Marling (Brooke Miller) Laetitia Casta (Julie Côte) Nate Parker (Jimmy Grant) Stuart Margolin (Syd Felder) Originaltitel: Arbitrage Regie: Nicholas Jarecki Drehbuch: Nicholas Jarecki Kamera: Yorick Le Saux Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 12

