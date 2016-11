Kinowelt 23:25 bis 01:20 Komödie Wenn das Fest beginnt F 1975 16:9 20 40 60 80 100 Merken Frankreich, 1719: Ludwigs XIV. ist seit vier Jahren tot und Herzog Philippe d'Orléans, der Neffe des verstorbenen Herrschers, leitet die Staatsgeschäfte für den noch minderjährigen Thronfolger. Der liberale Regent genießt das Leben am königlichen Hof und kennt dabei keine Tabus. Während er sich auf die leiblichen Sinnesfreuden konzentriert, überlässt er die Politik lieber dem skrupellosen Abt Dubois, der das Amt des Erzbischofs anstrebt, obwohl er nicht an Gott glaubt. Die beiden verbindet eine tiefe Hassliebe, die sie in zynischen und spitzzüngigen Wortgefechten ausleben. Während Philippe immer damit beschäftigt ist, die nächste Orgie, das nächste Fest oder private Stelldichein zu organisieren, gerät die Welt außerhalb der Palastmauern aus den Fugen: Amerika ist zu einer neuen politischen Macht erstarkt und und eine Gruppe bretonischer Adliger um den kauzigen Marquis de Pontcallec formiert sich zum Aufstand gegen die Krone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philippe Noiret (Philippe d'Orleans) Jean Rochefort (Abbé Dubois) Jean-Pierre Marielle (Marquis de Pontcallec) Christine Pascal (Emilie) Alfred Adam (Villeroi) Jean Roger Caussimon (Kardinal) Gérard Desarthe (Herzog de Bourbon) Originaltitel: Que la fête commence Regie: Bertrand Tavernier Drehbuch: Jean Aurenche, Bertrand Tavernier Kamera: Pierre-William Glenn Musik: Philippe d'Orléans Altersempfehlung: ab 18