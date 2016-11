Kinowelt 17:05 bis 18:45 Komödie Schräge Bettgesellen AUS 2004 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das Einzige, was seine Ex ihm nach ihrer Scheidung gelassen hat, sind immense Steuerschulden. Vince ist ratlos. Wenn ihm nicht bald etwas einfällt, wird er sein kleines Kino schließen müssen. Als er hört, dass die Regierung im Wahljahr einen Steuernachlass für gleichgeschlechtliche Paare verspricht, hat er eine geniale Idee - wie er findet. Man könnte doch einfach so tun, als ob...?! Der Automechaniker Ralph, mit dem Vince seit fast 50 Jahren befreundet ist, ist skeptisch: In der Kleinstadt kennt sie jeder und der Tratsch ist sicher nicht förderlich für seine ohnehin nicht besonders gut gehende Werkstatt. Doch Vince lässt nicht locker. Niemand wird etwas von ihrem kleinen Spielchen erfahren. Um ihre Komödie überzeugender zu gestalten, absolvieren sie auf der Gay-Pride-Parade in Sydney einen Crash-Kurs in Sachen Schwul-Sein. Nach Hause zurückgekehrt, erhalten sie Besuch: der humorlose Finanzbeamte Russel McKenzie soll das schwule Paar prüfen und des Betrugs überführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Hogan (Vince Hopgood) Michael Caton (Ralph Williams) Pete Postlethwaite (Russell McKenzie) Alan Cassell (Stan Rogers) Roy Billing (Fred Coulson) Glynn Nicholas (Eric) Jamie Robertson (Carbo) Originaltitel: Strange Bedfellows Regie: Dean Murphy Drehbuch: Dean Murphy, Stewart Faichney Kamera: Roger Lanser, Sean McClory Musik: Dale Cornelius Altersempfehlung: ab 12