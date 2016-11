Kinowelt 07:50 bis 10:05 Thriller Der talentierte Mr. Ripley USA 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für 5 Oscars® Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Nominiert für 5 Golden Globes Der mittellose Tom Ripley erhält den Auftrag, nach Italien zu reisen, um seinen Altersgenossen, den jungen amerikanischen Playboy Dickie Greenleaf zu überreden, in die USA zurückzukehren. Dickie aber bleibt hartnäckig und zieht es vor, weiterhin das Dolce Far Niente mit seiner reizenden Verlobten Marge zu genießen. Tom beneidet Dickie um das Leben, das er führt. Eines Tages, während einer gemeinsamen Reise zum Jazzfestival von San Remo, offenbart Dickie seinen Überdruss, und erklärt, dass er Tom loswerden will und Marge zu heiraten gedenkt. In einer Rauferei, die fast aus Versehen beginnt, sich aber zum todernsten Kampf ausweitet, tötet Ripley schließlich den Menschen, den er vielleicht am meisten, sicher aber am verzweifeltsten auf dieser Welt liebt. Mit viel Talent wird Tom Ripley von nun an zu Dickie Greenleaf, schlüpft in dessen Haut, eignet sich seinen Lebensstil an und will alles hinter sich lassen. Tom Ripley blüht auf. Er genießt sein Leben am Abgrund, denn einige Menschen, die Dickie Greenleaf nahe standen, stellen sich natürlich Fragen: Ist es möglich, dass jemand - selbst so extrem launisch wie Dickie - einfach verschwindet? Tom Ripleys Spielraum wird zunehmend enger. Verfilmung des gleichnamigen Romans von Patricia Highsmith mit Jude Law, Matt Damon und Gwyneth Paltrow. "Eine komplexe Geschichte um Sein und Schein, die sich zu einem spannenden Thriller auswächst. Die Dosierung der für die Geschichte relevanten Informationen erfolgt dabei derart geschickt, dass ein durchgehender Spannungsbogen mit hohem Unterhaltungswert entsteht, dessen gezielt eingesetzte Effekte an die Tradition von Suspense à la Alfred Hitchcock anzuknüpfen bemüht sind." (Quelle: kino-zeit.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (Tom Ripley) Gwyneth Paltrow (Marge Sherwood) Jude Law (Dickie Greenleaf) Cate Blanchett (Meredith Logue) Philip Seymour Hoffman (Freddie Miles) Jack Davenport (Peter Smith-Kingsley) James Rebhorn (Herbert Greenleaf) Originaltitel: The Talented Mr. Ripley Regie: Anthony Minghella Drehbuch: Anthony Minghella Kamera: John Seale Musik: Gabriel Yared Altersempfehlung: ab 12