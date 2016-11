13th Street 17:50 bis 18:40 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Scan Man USA 2008 Stereo 16:9 Merken Ein Lieferwagen von Union Parcel wird zum Ziel eines Überfalls. Dabei kommt ein FBI-Agent ums Leben. Bei den Ermittlungen stoßen Don (Rob Morrow) und Charlie (David Krumholtz) auf den Autisten Emerson Laidlaw (Ashton Holmes). Doch ist er wirklich zu solch einer Tat fähig? Auch sein Cousin Tom (Matt Champagne) rückt in den Fokus der Untersuchung. Er hat gemeinsam mit dem Ganoven Lee Hagopian (Stefan Kapicic) während des Überfalls Päckchen in den Lieferwagen geschmuggelt. So konnte das darin enthaltene Werkzeug unauffällig ins Lagerhaus von Union Parcel gelangen. Doch was hatte Tom damit vor? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Matt Champagne (Tom Shorter / Carter Laidlaw) Originaltitel: Numb3rs Regie: Craig Ross Jr. Drehbuch: Don McGill Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16