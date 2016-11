13th Street 14:40 bis 15:30 Krimiserie Law & Order Im Hund steckt die Wahrheit USA 2008 Stereo 16:9 Merken Als die Polizei einen illegalen Hundekampf des Weinhändlers Jay Carlin beendet, finden sie bei der Obduktion eines Hundes einen halbverdauten Finger im Darm. Von der Leiche fehlt jede Spur, den einzigen Hinweis bilden Chlorrückstände am Finger. Alles sieht danach aus, als hätte sich Carlins Freund Marty Vance an seiner Exfrau rächen wollen, die seitdem verschwunden ist. Dann stoßen die Ermittler allerdings auf eine neue Spur: Um seine Weine besonders alt wirken zu lassen, behandelte Carlin die Korken mit Chlor. Hat das Opfer Carlins Geheimnis gelüftet und musste dafür mit dem Leben bezahlen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse L. Martin (Detective Ed Green) Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) David Harbour (Jay Carlin) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Ed Zuckerman Kamera: William Klayer Musik: Mike Post