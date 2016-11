Zee.One 10:30 bis 12:30 Melodram Pardes IND 1997 Nach einer Vorlage von Subhash Ghai 20 40 60 80 100 Merken Kishorilal hat in Amerika ein Vermögen gemacht. Doch in der Fremde haben seine Kinder den Bezug zur indischen Kultur verloren. Als er bei einem Heimatbesuch die Tochter eines Freundes kennenlernt, ist er sich sicher, in der traditionsverbundenen Ganga die richtige Partnerin für seinen Sohn Rajiv gefunden zu haben. Kishorilal entsendet seinen Ziehsohn Arjun, um die Verlobung vorzubereiten. Arjun aber verliebt sich selbst in Ganga, will jedoch dem Glück seines Bruders nicht im Wege stehen. Doch Rajiv behandelt seine zukünftige Frau respektlos und herablassend. Als ein Streit eskaliert, hilft Arjun der verzweifelten Ganga, heim nach Indien zu fliehen. Fälschlicherweise wird die Schuld für den Eklat Arjun zugeschoben, und Kishorilal verstößt seinen Ziehsohn. Wird sich Arjun für seine Ehre oder seine Liebe entscheiden? Große Gefühle, opulente Bilder und Indiens Superstar Shah Rukh Khan verhalfen "Pardes" zu einem großen Erfolg an den Kinokassen. Multitalent Subhash Ghai schrieb für das bewegende Familiendrama nicht nur das Drehbuch, sondern führte auch Regie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Arjun Saagar) Amrish Puri (Kishorilal) Mahima Chaudhry (Kusum Ganga) Apoorva Agnihotri (Rajiv) Alok Nath (Suraj Dev) Himani Shivpuri (Kulwanti (Bua)) Smita Jaykar (Padma (Paddy)) Moderation: Nadeem-Shravan Gäste: Gäste: Subhash Ghai Originaltitel: Pardes Regie: Subhash Ghai Drehbuch: Subhash Ghai Kamera: Kabir Lal Musik: Nadeem-Shravan Altersempfehlung: ab 12