Disney Cinemagic 08:10 bis 09:30 Trickfilm Nicolas, der kleine Weihnachtsmann F, B 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Bezaubernd warmherziger Animationsfilm. Der kleine Nicolas nimmt seinen Job als Weihnachtsmann junior viel zu ernst. Der Rat der Weihnachtsmänner fürchtet um den Geist des Weihnachtsfestes, doch Nicolas beweist, dass er genau der Richtige ist. Das knallbunte Abenteuer kann beginnen! Der Weihnachtsmann geht in den Ruhestand. Der siebenjährige Nicolas soll sein Amt übernehmen. Trotz bester Ausbildung kommt es jedoch zu Nebenwirkungen. Nicolas leidet an 'Erwachseneritis'. Übermäßig pflichtbewusst, verliert er seine kindliche Unbefangenheit. Mit zunehmendem Bartwuchs wird er immer aufbrausender und gereizter. Der Geist von Weihnachten ist in echter Gefahr. Die Weihnachtsmänner der Vergangenheit sind alarmiert. Nicolas soll abgesetzt werden, doch der setzt alles auf eine Karte. Originaltitel: L'apprenti Père Noël et le flocon magique Regie: Luc Vinciguerra Drehbuch: Alexandre Reverend, Luc Vinciguerra, David Freedman Musik: Robert Marcel Lepage