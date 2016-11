Animal Planet 23:55 bis 00:40 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Madenfraß USA 2013 Merken Die Tumbufliege kommt im tropischen Afrika, südlich der Sahara vor. Die Insekten legen ihre Eier bevorzugt auf sandigen Böden ab, mitunter aber auch auf Wäsche, die zum Trocknen aufgehängt ist. Spätestens nach zwei Wochen suchen sich die geschlüpften Larven einen Wirt und bohren sich unter dessen Haut. Dort ernähren sich die Schmarotzer von subkutanem Gewebe. Stephen Williams und seine Frau Monika wurden in Uganda von den Schädlingen befallen. In ihren Körpern haben sich eklige Maden eingenistet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Bolle (Steven Williams) Jamie Keohane (Surgeon) Fenton LI (Dr. Wu) Kei'la Ryan (Nurse) Leah Young (Stephanie Tarantino) Ray Bergen (Doctor) Originaltitel: Monsters Inside Me