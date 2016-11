Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die unglaublichsten Tiergeschichten Wahre Talente USA 2009 Merken Eingefleischte Skater werden neidisch, wenn sie Bulldogge Tillmann in bester Slidetechnik über den Asphalt rollen sehen. Schon als junger Welpe konnte sich der inzwischen dreijährige Rüde nichts Schöneres vorstellen, als auf seinem Skateboard die Straße rauf und runter zu rasen. Herrchen Ron Davis ist sich sicher: Tillmann ist skatesüchtig. Erst im fortgeschrittenen Alter entdeckte dagegen Pony Cholla sein Faible für abstrakte Malerei. Inzwischen wird die kreative Stute für ihren dynamischen Pinselstrich international geschätzt und verkauft Bilder für 2500 Dollar in 28 Länder der Welt. Die Kunstszene ist begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Planet's Most Outrageous