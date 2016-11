Animal Planet 08:50 bis 09:35 Dokumentation Verrückt nach Katzen USA 2010 Merken In Philadelphia lebt eine Gruppe von Katzenfreunden, die sich voll und ganz für die Vierbeiner einsetzt: Sie geben Katzen mit chronischer Nierenkrankheit eine zweite Chance und bezahlen für die Organtransplantationen. John Fulton reist auch nach New Jersey, um den weltbesten Modedesigner für Mietzen zu treffen. Dann startet er mit einem Katzen-Fan und seinem flauschigen Trainingspartner zum Strandlauf. Und zum kulinarischen Höhepunkt geht es schließlich in die Hamptons, wo John eine Spitzenköchin der edlen Gesellschaft kennenlernt. Doch Madame kocht nicht für die menschliche Crème de la Crème, sondern für ihre verwöhnten Samtpfoten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Must Love Cats