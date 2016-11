FOX 00:05 bis 00:50 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Die Schnellen und die Toten USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf einer Militärbasis wird Maryann Russell wird mit schweren Verletzungen in ihrem Haus aufgefunden. Sie erzählt, ihr Mann John, ein Marine-Veteran, habe sie so zugerichtet und sei mit dem gemeinsamen Sohn geflüchtet. Danny vermutet, dass der flüchtige Soldat unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Frank wird von Betty Lowe gebeten, einen alten Mordfall aufzurollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Tony Terraciano (Jack Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Alex Chapple Drehbuch: Siobhan Byrne O'Connor Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Mark Snow