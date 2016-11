FOX 22:35 bis 23:20 Serien Good Wife Schlammschlacht USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Alicia wird von Gewissensbissen geplagt, nachdem Frank Prady sie beim Wahlkampf um das Amt des Oberstaatsanwalts in eine regelrechte Schlammschlacht hineinzieht. Derweil will das FBI Cary zur Zusammenarbeit bewegen, um endlich ein Verfahren gegen Lemond Bishop einleiten zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Archie Panjabi (Kalinda Sharma) Matthew Goode (Finn Polmar) Christine Baranski (Diane Lockhart) Chris Noth (Peter Florrick) David Hyde Pierce (Frank Prady) Originaltitel: The Good Wife Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Robert King, Michelle King Kamera: Fred Murphy Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12