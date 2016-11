FOX 17:55 bis 18:40 Krimiserie Navy CIS Ein rotes Haar USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Strand von Maryland wird die Leiche von Scott Roebuck gefunden. Der Petty Officer und Informant wurde offenbar von Profis erschossen - eine Tat, die das FBI in die Untersuchungen mit einbezieht: Agent Fornell kann Gibbs und dem Team auch sofort wichtige Hinweise liefern. Es stellt sich heraus, dass Roebuck die Ermordung eines Kronzeugen beobachtet haben soll und möglicherweise aufgrund von Sicherheitslücken verraten wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Jesse Stern, Steven D. Binder Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk