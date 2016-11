National Geographic People 17:40 bis 18:25 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Verschmitzter Lemur USA 2016 2016-11-30 12:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 35-jährige Amazonaspapagei Louis muss unters Messer - an seinem Fuß wächst ein Geschwür. Die Wahl der richtigen Betäubung stellt sich für Dr. K allerdings als große Herausforderung dar, denn Louis war unter Narkose bereits zweimal klinisch tot und musste reanimiert werden. Dr. T widmet sich derweil einem seltenen Albino-Königspython. Die Schlange leidet an einer schweren Atemwegserkrankung und bekommt kaum noch Luft. Dr. G und Tom wiederum werden von einem Lemuren mächtig auf Trab gehalten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER