Eat: The Story of Food Das Erbe der großen Entdecker USA 2014 Christoph Columbus, Julia Child, Clarence Birdseye - sie alle waren Revolutionäre. Denn sie haben das, was wir essen, und die Art und Weise, wie wir essen, radikal verändert. Dass Kolumbus aus der Sicht der Europäer nicht nur Amerika entdeckte, sondern von dort auch Tomaten, Kartoffeln und die Schokolade mitbrachte, dürfte bekannt sein. Aber was ist mit Julia Child? Sie brachte den Amerikanern die französische Küche nahe. Und Clarence Birdseye? Er gilt als der als Erfinder der Tiefkühlkost.