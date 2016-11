RTL NITRO 22:00 bis 23:55 Actionfilm Operation: Broken Arrow USA 1996 2016-11-26 02:30 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die befreundeten US-Air-Force-Piloten Vic "Deak" Deakins und Riley Hale erhalten den Befehl für einen streng geheimen Testflug mit dem B-3-Stealth-Bomber, der mit zwei Nuklearwaffen bestückt ist. Zunächst scheint alles wie geplant zu verlaufen, doch Hale ahnt noch nicht, dass sein vermeintlicher Freund Deak verräterische Pläne verfolgt. Er will die Atombomben an Bord in seine Gewalt bringen und von der Regierung 250 Millionen Dollar erpressen. Als Deakins sein wahres Gesicht zeigt, kommt es zu einem Handgemenge im Flugzeug. Er betätigt den Schleudersitz und katapultiert seinen Kollegen aus dem Cockpit. Dann teilt er seiner Kommandozentrale in einem letzten Funkspruch mit, dass die Maschine außer Kontrolle geraten sei und auch er aussteigen müsse. Am nächsten Morgen wird Captain Hale von der Park-Rangerin Terry Carmichael gefunden. Gemeinsam nehmen sie die Verfolgung von Deak und seinen Komplizen auf. Währenddessen trifft ein Suchtrupp des Militärs an der Absturzstelle ein und meldet den Verlust der Atombomben - ein sogenannter "Broken Arrow" ist eingetreten, der Code für eine verlorengegangene Nuklearwaffe. Kurze Zeit später wird der Suchtrupp von den Terroristen aus einem Hinterhalt überfallen und getötet. Doch Terry und Hale sind den Verbrechern mittlerweile dicht auf den Fersen und können schließlich den Fahrer des Jeeps mit den Bomben überwältigen und in eine alte Mine flüchten. Dort aber werden sie von Deakins und seinen Männern gestellt. Es kommt zu einem ersten Showdown, bei dem Hale verzweifelt versucht, die Atombombe zu entschärfen. Doch der Versuch schlägt fehl - und die Bombe tickt weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Travolta (Maj. Vic 'Deak' Deakins) Christian Slater (Capt. Riley Hale) Samantha Mathis (Terry Carmichael) Delroy Lindo (Colonel Max Wilkins) Bob Gunton (Pritchett) Frank Whaley (Giles Prentice) Howie Long (Kelly) Originaltitel: Broken Arrow Regie: John Woo Drehbuch: Graham Yost Kamera: Peter Levy Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16

