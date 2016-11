BR Fernsehen 23:45 bis 00:55 Musik BR-Klassik: Kissinger Sommer D 2016 Live TV Merken Jahr für Jahr kommen in den unterfränkischen Kurort Kissingen Orchester und Solisten von Rang und Namen. Im Juli 2016 feierte das Musikfestival Kissinger Sommer sein 30-jähriges Bestehen. Natürlich schmückte sich das Festival zum Jubiläum mit herausragenden Musikern und Ensembles. In einer "Klassikgala" präsentierte sich das Orchestre National de Lyon unter der Leitung von Andris Poga mit gleich zwei jungen Stars ihres Fachs: Der Percussionist Martin Grubinger setzte mit dem Konzert für Schlagzeug und Orchester "The Tears of Nature" des japanischen Komponisten Tan Dun einen ersten Höhepunkt. Danach faszinierte die norwegische Geigerin Vilde Frang das Publikum mit einer spannungsgeladenen Interpretation von Benjamin Brittens Violinkonzert D-Dur op. 15. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Martin Grubinger (Percussionist), Vilde Frang (Geigerin) Originaltitel: Kissinger Sommer