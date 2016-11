France 2 22:25 bis 00:25 Sonstiges Taratata 100% live 16:9 Merken Une fois par mois, le plateau de "Taratata 100% Live" offre un espace de liberté aux artistes, qui peuvent se lancer dans des reprises ou des duos surprenants. Cette fois, Naguy reçoit Alain Souchon et Laurent Voulzy, complices de toujours, Soprano et Marina Kaye, The Strumbellas, ainsi que Cali. Avec leurs invités, ils se succèdent sur scène. L'animateur les interroge sur leurs influences, leurs projets, leurs concerts et tournées. Les plus grands noms côtoient les nouveaux-venus sur la scène musicale française et internationale, pour le plus grand plaisir des mélomanes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nagui Gäste: Gäste: Alain Souchon, Laurent Voulzy, Soprano, Marina Kaye, The Strumbellas, Cali Originaltitel: Taratata 100% live

