France 2 22:25 bis 23:10 Krimiserie Castle Les mystères de l'Ouest USA 2014 16:9 HDTV Lors d'une soirée où Lanie, Esposito, Ryan, Alexis et Martha sont invités, Richard et Kate annoncent qu'ils se sont enfin mariés dans les Hamptons. Cette union a eu lieu en petit comité. Leurs amis cachent leur déception. Chargés en parallèle de l'enquête sur le décès par empoisonnement d'une journaliste d'investigation dont le corps a été retrouvé à New York, Castle et Beckett ne disposent que de très peu d'indices. Prise de convulsions dans le métro, la victime a succombé à une crise cardiaque à son arrivée à l'hôpital. Elle a eu le temps de murmurer deux mots avant de mourir : "Diamond Black"... Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Penny Johnson (Captain Victoria Gates) Originaltitel: Castle Regie: Alrick Riley Drehbuch: Terence Paul Winter Kamera: Daryn Okada Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12