France 2 21:45 bis 22:25 Krimiserie Castle De parfaits inconnus USA 2014 16:9 HDTV Merken Kate est en train de préparer le petit déjeuner lorsque Richard apparaît dans la cuisine. Il découvre alors que Kate a reçu une invitation pour le mariage de l'un de ses ex-petits amis. Plus tard, alors qu'il enquête en compagnie de Beckett sur le meurtre d'un archéologue suisse et de son chauffeur, Castle est victime d'une agression. Peu de temps après, il se réveille dans une autre dimension, où Beckett et lui ne se connaissent pas. Dans cette étrange réalité, Beckett est capitaine du douzième commissariat de la ville, tandis que Castle est un écrivain médiocre qui n'a jamais percé, au contraire de sa mère, qui fait la Une des magazines... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Paul Holahan Drehbuch: Terri Edda Miller Kamera: Daryn Okada Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12