France 2 23:00 bis 01:45 Sonstiges On n'est pas couché F 16:9 HDTV Merken Sur Twitter /ONPC. Sur le plateau, Raphaëlle Giordano présente son livre "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une", chez Eyrolles. Natacha Polony et Jean-Michel Quatrepoint publient "Bienvenue dans le pire des mondes", chez Plon. Gérard Jugnot évoque quant à lui "Une époque formidable. Mes années Splendide", chez Grasset. Christophe Dechavanne et Isabelle Aubret font la promotion du spectacle "Age tendre, la tournée des idoles". Isabelle Aubret parle également de son album "Allons enfants". Sadek parle du film "Tour de France", de Rachid Djaïdani avec Gerard Depardieu, Sadek et Louise Ginberg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Ruquier Gäste: Gäste: Vanessa Burggraf, Yann Moix, Raphaëlle Giordano, Natacha Polony, Jean-Michel Quatrepoint, Gérard Jugnot, Christophe Dechavanne, Isabelle Aubret, Sadek Originaltitel: On n'est pas couché

