Après leur large victoire face au Samoa la semaine dernière (52-8), les Bleus de Guy Novès affrontent un tout autre morceau en se frottant aux Australiens. Deuxièmes du dernier Rugby Championship derrière les intouchables All Blacks, les Wallabies, conduits par Quade Cooper, restent sur une courte victoire, décrochée le 12 novembre dernier en Ecosse (22-23). Face à une sélection new look, Les Tricolores, emmenés par le capitaine Guilhem Guirado, l'ouvreur Jean-Marc Doussain et le demi de mêlée Maxime Machenaud, ont une belle carte à jouer.