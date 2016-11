ORF 3 11:45 bis 12:35 Reportage Land der Berge: Der Gejagte und der Jäger - Reinhold Messner und Jerzy Kukuczka Der Gejagte und der Jäger - Reinhold Messner und Jerzy Kukuczka A 2016 Stereo 16:9 Merken Die Sendung erinnert an eine längst vergangene Zeit, als es den - wie ihn Reinhold Messner nennt - "Pistenalpinismus " auf den Achttausender noch nicht gab; bei dem sich heute zahlungskräftige Gäste - gegen viel Geld von Sherpas geführt - in Scharen auf das Dach der Welt schleppen. Diese Entwicklung begann erst Mitte der 8oer Jahre, als eine andere Ära im Himalaya und Karakorum zu Ende ging.Am 16.Oktober 1986, also vor genau 3o Jahren, bestieg Messner den Lhotse, seinen 14. und letzten Achttausender. Er war der erste Mensch, dem dies gelang; nicht nur aus eigenem Antrieb. "Ein gewolltes Müssen" nannte er selbst den alpinen Meilenstein. Denn Messner, damals 42 Jahre alt, wurde von einem um vier Jahre jüngeren und stärkeren Mann gejagt : dem Polen Jerzy Kukuczka aus Kattowitz. "DER GEJAGTE UND DER JÄGER - REINHOLD MESSNER UND JERZY KUKUCZA " heißt deshalb auch diese Dokumentation. Von den alpinen Taten des Südtirolers, nicht nur auf den Achttausendern, sondern auch im ewigen Eis und den Wüsten, nicht zuletzt vom Autor vieler Bücher und Begründer mehrer Museen, berichtete LAND DER BERGE in etlichen Sendungen. All dies ist hinlänglich bekannt. Deshalb steht auch nicht so sehr Messner im Mittelpunkt der Sendung, sondern eine großartige Frau : Maria Messner, seine Mutter! Reinhold war das zweitälteste ihr neun Kinder gewesen. Zwei von ihnen starben in den Bergen : Günther 1970 am Nanga Parbat, Siegfried 1985 in den Dolomiten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Land der Berge

