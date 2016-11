Phoenix 16:00 bis 16:45 Dokumentation Im Leben der Anderen Wenn Manager mal kurz die Seiten wechseln D 2012 Live TV Merken Der junge Obdachlose am Tresen der Hamburger Bahnhofsmission schimpft und pöbelt. Torsten Spandl, der heute hier Dienst hat, ist sichtlich überfordert. Das verwundert nicht, denn normalerweise hat Spandl nichts mit Obdachlosen zu tun. Eigentlich ist er Marketingleiter bei einem großen Konzern. Auch Horst Neugebauer, der zurzeit Drogenabhängige beim Entzug betreut, hat normalerweise eine andere Klientel. Er berät Unternehmer und Firmen in Sachen Geldanlage. Zwei Manager, die ihren gewohnten Berufsalltag für ein Experiment verlassen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Leben der Anderen