Sport1+ 05:50 bis 07:15 Handball Handball - Länderspiel Deutschland - Portugal, Männer, EM-Qualifikation Merken Deutschlands Handball starten in die Mission Titelverteidigung. Der Europameister bestreitet sein erstes Qualifikationsspiel zur EM 2018 in Wetzlar. Gegner des Teams von Dagur Sigurdsson ist Portugal. Die weiteren Gruppengegner sind die Schweiz und Slowenien. "Wir wissen, dass diese Mannschaft zuletzt sehr gute Spiele gezeigt hat", sagt Sigurdsson über die Portugiesen, die zuletzt nur knapp an der Qualifikation zur WM 2017 scheiterten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball